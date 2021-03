Campania: Forza Italia, inserire maculopatia nei livelli essenziali di assistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Includere la maculopatia nei livelli essenziali di assistenza e garantire a tutti l'accesso alle cure". Lo hanno chiesto i consiglieri regionali campani di Forza Italia, Annarita Patriarca, Stefano Caldoro e Massimo Grimaldi, in una mozione per impegnare il governatore Vincenzo De Luca e l'intera giunta regionale "a intervenire presso il Governo nazionale affinché siano messe in atto tutte le necessarie azioni per l'inserimento della maculopatia nei Lea". Gli esponenti forzisti hanno spiegato: "La malattia, che interessa la macula (zona dell'occhio), ha un altissimo potere invalidante ed è ritenuta tra le principali cause di cecità nei Paesi occidentali. Ha come conseguenza la perdita progressiva della visione centrale e limita la funzione visiva di chi ne viene affetto. Oltre a presentarsi in soggetti che abbiano superato i 50 anni di età, da recenti ed autorevoli studi emerge come la patologia non vada da considerare unicamente senile, e si riscontri, sempre più frequentemente, anche nella fascia giovanile, considerato l'utilizzo massiccio da parte dei giovani di pc, tablet, smartphone e altri dispositivi". (segue) (Ren)