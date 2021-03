Covid: al via X Corso di Alta formazione su dolore acuto e cronico organizzato dal Pascale di Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arturo Cuomo, direttore della Struttura complessa di anestesia, rianimazione e terapia antalgica dell'Istituto nazionale tumori Irccs Fondazione Pascale di Napoli, ha dichiarato: "Per dolore cronico si intende un dolore continuo, di durata superiore ai tre mesi, associato a un significativo stress emotivo e a una disabilità funzionale e/o fisica. Può essere indipendente da altre malattie, come nel caso della fibromialgia, del dolore pelvico cronico, del colon irritabile, oppure può essere secondario ad altre patologie come tumori, disturbi osteoarticolari, interventi chirurgici. Stiamo osservando che il dolore cronico può essere anche una sequela di Covid-19: il 4 per cento dei pazienti più gravi, che sono stati ricoverati e hanno avuto bisogno di un aiuto per la respirazione o sono addirittura stati intubati in terapia intensiva, manifesta dolore cronico settimane o mesi dopo la risoluzione dell'infezione". "Questi pazienti - sottolinea il coordinatore scientifico del Corso - vanno ad aggiungersi ai tanti italiani con dolore cronico, che ora più che mai hanno necessità di una presa in carico adeguata". Gli italiani con dolore cronico sono circa 2 milioni (tra i 160 mila e 200 mila campani), di cui almeno la metà con sintomatologia dolorosa severa o molto severa; il dolore cronico tuttavia non provoca solo sintomi fisici, ma peggiora la qualità della vita con una forte compromissione psicologica, una perdita della produttività consistente e difficoltà nei rapporti sociali e nelle relazioni: si stima, per esempio, che un paziente su cinque sviluppi ansia e/o depressione ed una percentuale altrettanto considerevole disturbi a carico della sfera sessuale. L'età media dei pazienti si è abbassata, anche grazie a diagnosi più precoci rispetto al passato; la diffusione di stili di vita poco salutari, come l'abitudine al fumo, la sedentarietà, le posture scorrette e l'allungamento della vita media, stanno inoltre favorendo la cronicizzazione del dolore. (segue) (Ren)