Covid: al via X Corso di Alta formazione su dolore acuto e cronico organizzato dal Pascale di Napoli (3)

- "Oggi, con la pandemia, la sfida è doppia – interviene Marco Cascella, dirigente medico della Struttura Complessa di Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica dell'Istituto Nazionale Tumori Irccs Fondazione Pascale di Napoli – Da un lato infatti dobbiamo imparare a gestire i pazienti che hanno sviluppato dolore cronico come sequela dell'infezione, dall'altro dobbiamo riprendere a gestire correttamente i tanti malati che soprattutto nei primi mesi di pandemia hanno affrontato notevoli difficoltà di accesso alle cure: molti centri sono rimasti chiusi o hanno ridotto l'attività per consentire agli anestesisti di aumentare l'assistenza nei reparti di rianimazione, così le prestazioni sono diminuite e tanti pazienti si sono trovati in difficoltà. Un'adeguata gestione del dolore è senza dubbio una delle emergenze post-pandemia che dobbiamo affrontare". "Per riuscirci – riprende Cuomo – è indispensabile un approccio multidimensionale: il dolore cronico è una malattia biopsicosociale in cui devono essere affrontati non soltanto i sintomi fisici e le limitazioni dello stato funzionale ma anche le alterazioni del tono dell'umore. La presa in carico perciò deve essere multidisciplinare, da parte di un team di esperti che possano intervenire sulla complessità dei bisogni del paziente in un percorso strutturato e anche differenziato nel tempo". "La pandemia – conclude Cuomo – sta avendo un grosso impatto sul dolore cronico e la sua gestione, ma può essere un'opportunità da cogliere: l'accelerazione all'innovazione, grazie alle possibilità offerte dal telemonitoraggio, la teleassistenza, la telemedicina e l'intelligenza artificiale in generale, è un'apertura al futuro che potrà aiutare a gestire in maniera ancora più puntuale ed efficace i pazienti con dolore cronico". (segue) (Ren)