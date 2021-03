Covid: al via X Corso di Alta formazione su dolore acuto e cronico organizzato dal Pascale di Napoli (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La pandemia – afferma Attilio Bianchi, direttore generale dell'Istituto nazionale tumori Irccs Fondazione Pascale di Napoli - ci sta insegnando a ragionare su molteplici aspetti della dimensione assistenziale che ci inducono ad attuare opzioni innovative non tutte immaginabili prima di questo autentico tsunami che si è abbattuto sui nostri servizi assistenziali. Ben vengano occasioni come questa in cui le migliori intelligenze e competenze si incontrano per individuare e condividere processi di cura e settings assistenziali innovativi. Complimenti vivissimi al dottor Cuomo e a tutta la sua splendida équipe per quello che fanno e che continueranno a costruire nell'interesse dei pazienti". "Particolare attenzione da parte dei ricercatori del nostro Istituto - aggiunge il professore Gerardo Botti, direttore scientifico dell'Irccs Pascale - è rivolta alla sindrome del dolore cronico, venuta alla ribalta in questo ultimo anno come sequela dell'infezione da Covid 19. Questa sindrome è anche abbastanza frequente nei pazienti oncologici e la diffusione della pandemia ci impone una particolarmente vigile attenzione nel monitoraggio dei nostri pazienti. Grazie ad un approccio multidisciplinare che preveda una particolare competenza specialistica nella cura dei disturbi fisici e psicologici generati dal dolore cronico, possiamo controllare con sufficiente certezza la suddetta sindrome, con l'aggiunta dell' indispensabile supporto dei mezzi di health technology, che finiscono con supportare ed implementare la nostra vocazione alla ricerca traslazionale". (Ren)