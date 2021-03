Napoli: de Magistris, inaccettabili immagini di strade e parchi sovraffollati e persone senza mascherina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le immagini che stanno circolando di strade, vicoli e parchi sovraffollati di persone senza mascherina, sono assolutamente inaccettabili. Comprendo il bisogno umano di socializzazione dopo un anno di restrizioni e privazioni, ma vi chiedo di stringere un altro po' i denti". Lo scrive su Facebook il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. "In questo momento - prosegue - non possiamo permetterci nulla di tutto questo. Siamo a ridosso di una terza ondata pandemica che sta colpendo anche le fasce di età più giovani e radunarsi in quel modo senza alcun tipo di distanziamento e senza dispositivi di protezione non va bene. Da oggi, tra l'altro, tutte le scuole in Campania sono state chiuse, causando un danno enorme non solo ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie, ma all'intera società. Ebbene, non facciamo che questi sacrifici enormi vengano completamente vanificati da comportamenti irresponsabili. Purtroppo la città di Napoli è molto vasta e le forze dell'ordine non saranno mai abbastanza per fronteggiare quelle scene. Dobbiamo essere innanzitutto noi a capire che bisogna adottare misure di cautela per evitare conseguenze drammatiche, anche perché non è detto che non avvengano anche in luoghi chiusi. Stringiamo i denti con forza e coraggio, sono convinto che dalla primavera la luce che si intravede fuori dal tunnel sarà sempre più luminosa".(Ren)