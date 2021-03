Sardegna: artigianato, due milioni di euro alle imprese per agevolare il passaggio generazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contributi a fondo perduto per un totale di due milioni di euro per favorire le imprese artigiane nel passaggio generazionale. La Giunta regionale sarda, su proposta dell'assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, Gianni Chessa, ha approvato in via definitiva la delibera del 18 novembre 2020 riguardante le direttive e i criteri di attuazione per gli incentivi alle imprese artigiane coinvolte nel passaggio generazionale (legge regionale 12 marzo 2020, articolo 4 comma 5). "Con la misura del fondo perduto al 40 per cento - ha detto il presidente della Regione, Christian Solinas - permettiamo alle imprese del settore di adempiere a tutte le questioni inerenti al passaggio generazionale con sgravi notevoli sulla burocrazia. L'aiuto economico darà maggiore fiducia al comparto, ancora sofferente dalla pandemia". Il finanziamento è stato previsto dalla legge di Stabilità 2020 e va ad operare sul triennio 2020/2022. Ogni richiedente, mediante le modalità esplicitate da un bando in via di predisposizione, potrà richiedere un contributo a fondo perduto pari all'80 per cento delle spese ammissibili (al netto dell'Iva) con un minimo di 15 mila fino ad un massimo di 20 mila euro, per l'acquisizione di servizi finalizzati al rinnovamento delle piccole e medie imprese. Requisito essenziale, oltre alla qualificazione presso il Registro delle imprese artigiane, è un'anzianità di sei mesi dell'impresa stessa. I contributi sono concessi nel rispetto del regolamento Ue per gli aiuti de minimis. (segue) (Rsc)