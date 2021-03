Sport: Gallo (M5s), bandi strumento di leva sociale in quartieri disagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tengo ad esprimere il mio massimo sostegno all'iniziativa 'Sport di tutti', portata avanti da sport e salute pensata per diffondere l'abitudine all'attività fisica a bambini, giovani e anziani delle periferie e dei quartieri disagiati, attraverso un sostegno economico alle società e associazioni sportive che potrà arrivare fino a 100.000 euro. Essendomi occupato per lungo tempo di inclusione sociale e sport da presidente della commissione Cultura, nel governo Conte I, sono contento di veder decollare un progetto così ambizioso, che potrà contare su quasi 4 milioni di euro". Lo dichiara in una nota il deputato del Movimento 5 stelle della commissione Bilancio Luigi Gallo. (Ren)