Campania: Consiglio regionale approva mozioni e ordini del giorno (2)

- Il Consiglio ha approvato all’unanimità anche la Mozione ad iniziativa del consigliere Fulvio Frezza del gruppo Più Europa, Liberaldemocratici, Moderati, a sostegno della Risoluzione del Parlamento europeo per la liberazione immediata ed incondizionata di Alexey Navalny, leader e fondatore del Partito Democratico del Progresso - Russia del future, nonché oppositore del governo autocratico guidato da Vladimir Putin. Di seguito, il Consiglio ha discusso due Mozioni ad iniziativa del consigliere di Italia Viva Tommaso Pellegrino per introdurre i tamponi molecolari nell’elenco degli esami diagnostici da eseguire in convenzione, sul tema è intervenuto il vice presidente Bonavitacola per il quale è opportuno un approfondimento in commissione sanità per far emergere una proposta, e per la riapertura dei circoli di promozione sociale, no profit, del terzo settore al fine di poter svolgere le attività economiche complementari a quelle istituzionali, approvandola nella versione emendata su proposta della consigliera Ciarambino. Il Consiglio ha approvato una Mozione presentata dalle opposizioni e sottoscritta anche dalla maggioranza per garantire la vaccinazione nella nostra Regione per tutti gli insegnanti inclusi coloro che lavorano fuori Regione Sul tema è intervenuto l’assessore regionale all’istruzione Lucia Fortini evidenziando che “la Regione Campania sta procedendo in maniera spedita per la vaccinazione dei docenti e del personale Ata”, e il consigliere Massimiliano Manfredi per il quale bisogna garantire la vaccinazione nella Regione Campania anche del personale Ata. Infine, il Consiglio ha approvato all’unanimità un Ordine del Giorno, presentato dalla Presidente della Commissione Cultura e Politiche sociali, Bruna Fiola, per garantire in Campania un numero di assistenti sociali congruo e porre fine all’attuale carenza ed un Ordine del Giorno a firma del consigliere Pasquale Di Fenza per prevedere l’erogazione di un contributo integrativo a favore degli edicolanti. (Ren)