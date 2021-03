Imprese: Cdp, negli ultimi 2 anni mobilitati 600 milioni per enti della Toscana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi due anni Cassa depositi e prestiti ha mobilitato in favore di 117 enti della Toscana circa 600 milioni di euro, rinegoziando nel 2020 diversi mutui per un debito residuo complessivo di circa 1,4 miliardi di euro. Stando al relativo comunicato stampa, quest’operazione ha permesso di liberare risorse per oltre 70 milioni di euro con l’obiettivo di sostenere le amministrazioni nel far fronte all’emergenza sanitaria. Diversi i progetti sul territorio: in ambito di edilizia scolastica sono state realizzate iniziative con la provincia di Siena, con i comuni di Scandicci, Calenzano, Bagno a Ripoli e con la città metropolitana di Firenze; Cdp ha poi collaborato con la provincia di Arezzo su progetti di edilizia scolastica ed iniziative legate alla viabilità; inoltre, è stato stipulato il primo protocollo in ambito universitario con l'Università di Pisa. (segue) (Com)