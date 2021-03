Campania: Zinzi (Lega), accelerare su approvvigionamento dei vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione epidemiologica registrata nella nostra regione impone un'accelerazione nell'approvvigionamento dei vaccini. Abbiamo oggi la necessità di mettere in sicurezza, in modo rapido, persone considerate fragili e a rischio e intere categorie professionali come le forze dell'ordine. Il focolaio scoppiato nel carcere di Carinola con la morte di 3 agenti in appena dieci giorni dimostra che il rischio è altissimo. Pertanto auspichiamo un'iniziativa della Campania finalizzata ad individuare soluzioni alternative come l'acquisto diretto delle dosi vaccinali, in tempi rapidi. Siamo chiamati a dare risposte e a trovare soluzioni e come sempre siamo pronti a dare il nostro contributo". Così Gianpiero Zinzi, capogruppo Lega e componente Commissione Sanità, intervenuto in Aula oggi. (Ren)