Campania: Grant (Lega), avviato tavolo al Mise per polo nazionale su vaccini

- "Anche in Regione Campania comincia a prevalere la linea della Lega e del ministro Giancarlo Giorgetti. Come proposto e sottolineato dal nostro capogruppo nella seduta odierna del consiglio regionale, è 'assolutamente indispensabile individuare soluzioni alternative per l'acquisto diretto delle dosi vaccinali'. Come Lega abbiamo già avviato un tavolo al Mise per la costituzione di un polo nazionale pubblico-privato, che consenta di realizzare nel medio e lungo termine un contributo italiano alle realizzazione dei vaccini. Dalle notizie riportate pochi giorni fa dal Corriere della Sera prendiamo atto con soddisfazione che anche il governatore De Luca si sta allineando alla posizione Lega nella ricerca di vie alternative per l'acquisizione dei vaccini. Unica via per venire fuori dall'emergenza pandemica". Così in una nota il segretario regionale della Lega in Campania Valentino Grant. (Ren)