Campania: Cirillo (M5s), bus dedicato e più collegamenti stradali con Tav Afragola (Na) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cirillo ha aggiunto: "Inoltre ho impegnato la Regione Campania a prevedere una linea di trasporti su gomma tra la stazione Av di Afragola e i tanti comuni del comprensorio, come Acerra, Cardito, Casoria, Caivano, Casalnuovo, Frattamaggiore, Crispano, Arzano e Casavatore. Ancora oggi, infatti, chi si muove da quei territori, per questioni logistiche è portato a preferire la stazione centrale di Napoli alla più vicina Afragola". Infine l'esponente del Movimento 5 stelle ha concluso: "Con una linea di trasporto pubblico dedicata, da un lato alleggeriamo la stazione del capoluogo, dall'altro decongestioniamo il traffico veicolare dalla presenza di veicoli privati che molti passeggeri e pendolari sono costretti a utilizzare per raggiungere il terminal". (Ren)