Covid: al via X Corso di Alta formazione su dolore acuto e cronico organizzato dal Pascale di Napoli

- Stanchezza e affanno, ma soprattutto dolori alle articolazioni, ai muscoli, al torace che non passano anche a distanza di settimane o mesi dalla diagnosi di Covid-19: è la sindrome post-coronavirus che si stima riguardi, con almeno un sintomo, fino all'80 per cento dei contagiati. Il 4 per cento dei pazienti più gravi, che dopo aver contratto Sars-Cov-2 sono stati ricoverati e hanno avuto bisogno di un aiuto per la respirazione o sono addirittura stati intubati in terapia intensiva, una volta guariti devono fare i conti con sequele dolorose molto pesanti che restano croniche per mesi anche dopo la risoluzione dell'infezione. Si tratta di almeno 3 mila campani che vanno ad aggiungersi ai 200 mila che già soffrono di dolore cronico, per esempio da lombalgia o artrosi. Lo sottolineano gli esperti riuniti in occasione del "X Corso di Alta Formazione sul dolore acuto e cronico, dalla ricerca alla clinica", organizzato dall'Istituto nazionale tumori Irccs Fondazione Pascale di Napoli a cura di Mcm Congressi, in versione digitale dal 4 al 6 marzo. A causa di stili di vita inadeguati e dell'aumento medio dell'aspettativa di vita, il dolore cronico colpisce sempre di più e sempre prima con conseguenze considerevoli sulla produttività, i rapporti sociali e la qualità di vita di chi ne soffre, provocando per esempio ansia o depressione nel 20 per cento dei casi e, in una percentuale altrettanto considerevole, disturbi a carico della sfera sessuale. Intervenire con un approccio a tutto tondo è la soluzione, oggi più che mai: nei mesi scorsi molti pazienti con dolore cronico sono rimasti senza adeguate terapie a causa dell'emergenza Covid-19 ed è perciò indispensabile tornare a prenderli in carico attraverso team multidisciplinari dedicati. (segue) (Ren)