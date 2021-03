Sardegna: in arrivo nuove risorse per aziende agricole danneggiate da alluvione novembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La relazione sugli accertamenti effettuata dall'Agenzia Laore - aggiunge l'esponente della Giunta Solinas - ha evidenziato anche danni alle produzioni conseguenti ad allagamenti. In diversi casi la forza dell'acqua e i forti venti hanno sradicato, spezzato, piegato alberi e devastato intere colture nonché distrutto strade e recinzioni, ricoprendo i campi di detriti e fango. Molti pastori a causa dell'alluvione e del forte vento, oltre ad avere subito danni nelle stalle e negli ovili, hanno perso capi di bestiame travolti in gran parte dalle piene che hanno interessato diversi fiumi e torrenti. Con il riconoscimento dell'eccezionale avversità atmosferica - conclude l'assessore Murgia - chiediamo quindi al ministero delle Politiche agricole di concedere alle aziende gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale per far fronte ai danni alle strutture e alle scorte agricole. Risorse da integrare con fondi regionali aggiuntivi grazie all'intervento della Protezione civile. Abbiamo poi dato mandato a Laore di curare gli indennizzi dei danni alle produzioni e di proseguire il rilevamento dei danni prodotti alle aziende agricole dalle piogge persistenti che si sono verificate dalla fine di novembre a gennaio 2021, per successive deliberazioni della Giunta". (Rsc)