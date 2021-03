Campania: consiglio regionale, approvato rendiconto e consolidato esercizio finanziario 2019 e pdl modifiche leggi regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato, rispettivamente, a maggioranza, con il voto contrario delle opposizioni (26 voti favorevoli, 11 contrari, 37 votanti) e a maggioranza, con il voto contrario del M5s e l’astensione del centrodestra, il Rendiconto generale della Regione Campania e il Rendiconto consolidato per l’esercizio finanziario 2019. I provvedimenti sono stati introdotti all’esame dell’Assemblea dal presidente della Commissione regionale Bilancio, Francesco Picarone, che ha sottolineato: “anche nel Bilancio 2019 non si registra disavanzo a testimonianza che la Regione Campania riesce a mantenere i propri impegni finanziari e, quindi, continua l’opera di risanamento finanziario della nostra Regione”. Il Consiglio ha, poi, approvato, a maggioranza, con l’astensione delle opposizioni, la proposta di legge "Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015); Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma l della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11); Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. l (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2012". Il provvedimento, introdotto dal Presidente della I Commissione, Giuseppe Sommese, contiene norme che introducono sanzioni per la burocrazia inefficiente, finalizzate alla semplificazione e all’efficientamento dell’azione amministrativa, in materia di vendite di fine stagione, la cui definizione è affidata alla Giunta regionale che individua, annualmente, le date di inizio e la durata, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di organizzazione del personale delle strutture di diretta collaborazione del Consiglio regionale. (Ren)