Abruzzo: Confartigianato, inserire operatori di servizi essenziali in piano vaccini

- Confartigianato Imprese Abruzzo rivolge un appello al presidente della Regione Marco Marsilio, nel rispetto delle priorità della campagna vaccinale anti Covid-19 avviata, al fine inserire la categoria degli artigiani tra quelle a rischio insieme anche ad altri profili professionali. "Non si sta chiedendo di essere ammessi a godere di un privilegio, ma di rispondere ad un'oggettiva necessità di quelle professionalità particolarmente esposte e ritenute essenziali sin dalla fase iniziale dell'emergenza", commentano il presidente della Federazione abruzzese Giancarlo Di Blasio e il segretario regionale Daniele Di Marzio. "Pensiamo agli impiantisti che ogni giorno si recano nelle abitazioni private, luoghi nei quali non vi è il controllo in merito al rispetto dei protocolli di igiene e sicurezza, oppure agli addetti alle pompe funebri o ancora agli odontotecnici, ai riparatori di elettrodomestici, agli autoriparatori", spiegano Di Blasio e Di Marzio. "Tali servizi, dall'inizio della pandemia, non hanno subito interruzioni, ed è necessario che vengano svolti in totale sicurezza, non solo per chi lavora ma anche per coloro che richiedono la prestazione". (segue) (Gru)