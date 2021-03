Campania: Picarone (Pd), soddisfazione per via libera a rendiconto e bilancio del 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono molto soddisfatto per l’approvazione oggi in Consiglio regionale del Rendiconto generale della Regione Campania e del bilancio consolidato del 2019, con la parifica della Corte dei Conti, che testimoniano la prosecuzione dell’opera di risanamento dei conti e di trasparenza che abbiamo messo in campo con evidenti risultati. Nessun disavanzo si registra nell’esercizio 2019, così come costantemente si verifica dal 2016, l’anno del primo bilancio ascrivibile al governo De Luca. Tutto ciò è validato anche dalla magistratura contabile. Fino al 2015, abbiamo ereditato oltre 3 miliardi di disavanzo, spalmati nei prossimi 30 anni. Abbiamo messo in sicurezza i conti e garantito le prestazioni ordinarie di bilancio”. E’ quanto ha affermato il presidente della commissione regionale Bilancio, Francesco Picarone. (Ren)