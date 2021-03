Campania: Ciarambino (M5s), stabilire modalità vaccinazione per docenti campani in servizio in altre Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con un ordine del giorno e una mozione approvati oggi a mia firma, ho impegnato la Regione Campania a mettere in campo ogni iniziativa utile per garantire la vaccinazione dei docenti campani che operano fuori regione e inoltre a intervenire perché siano individuati criteri di priorità per la vaccinazione dei disabili e dei loro caregiver". Lo ha dichiarato in una nota il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino: "Nel primo caso, ho ottenuto l'impegno della Regione Campania a individuare una soluzione per nostri insegnanti che lavorano nel Lazio o comunque fuori regione, dove le locali amministrazioni regionali garantiscono la somministrazione del vaccino anti Covid-19 per il solo personale residente. Con il mio ordine del giorno, la nostra Regione interverrà presso il governo e le altre regioni affinché i docenti residenti in Campania, ma che prestano servizio nelle scuole di altri territori, siano messi in condizione di accedere alla vaccinazione presso quelle Asl di competenza". (segue) (Ren)