Napoli: Galiero, estensione canone di concessione a operatori commerciali in sede propria

- La Giunta comunale di Napoli su proposta dell'assessore con delega alle Attività produttive e al Bilancio, Rosaria Galiero, ha approvato una delibera con la quale si propone al Consiglio comunale di estendere agli operatori mercatali in sede propria (ovvero che operano in posteggi su aree recintate e in box in muratura), i benefici di riduzione ed esenzione dal canone di concessione, già previsti dalla normativa nazionale e in particolare dal Decreto Rilancio, per gli operatori su strada e piazza pubblica. "Quello che proponiamo al Consiglio Comunale - dichiara Galiero – è un provvedimento coraggioso e altamente innovativo, che costituirà una buona pratica a livello nazionale e che, spero, sarà presa ad esempio da altri comuni. Questo perché è un atto che rende giustizia a tanti operatori, a Napoli più di mille, gravemente colpiti dalla crisi economica e dal fermo obbligato dovuto alle norme nazionali e regionali di contrasto al contagio da Covid-19. All'atto pratico il Consiglio è chiamato ad estendere i benefici di riduzione ed esenzione già previsti dalla norma nazionale per i mercatali che operano su strade e piazze pubbliche, per il medesimo periodo, agli operatori che operano nei posteggi delle aree recintate e nei box dei mercati in muratura". (segue) (Ren)