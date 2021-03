Covid: Preziosi, ristori per autonomi, grade attenzione a situazione campana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le scene viste a Milano, con risse e centinaia di ragazzi riversi nelle strade della movida, sono un insulto a tutti gli imprenditori e i lavoratori che in questi mesi stanno affrontando con dignità e serietà una crisi drammatica". Lo dice Barbara Preziosi, coordinatrice provinciale di Italia viva a Napoli, che ha espresso anche solidarietà ai tanti medici ancora oggi impegnati in prima linea negli ospedali per fronteggiare una terza ondata che in Campania potrebbe essere legata alla diffusione delle varianti. L'invito di preziosi è quello di "continuare a rispettare le regole e il distanziamento, perché potremmo trovarci presto difronte ad un virus ancor più aggressivo, anche con i giovani". Barbara Preziosi ha raccolto poi i timori e le richieste di tante donne lavoratrici, in gran parte autonome, che chiedono sostegno e politiche di welfare incisive. "Ho incontrato la scorsa settimana la ministra Elena Bonetti - rassicura - e abbiamo parlato a lungo anche della situazione campana. Il governo è pronto, questa crisi sanitaria ha messo in ginocchio molti settori e gli autonomi sono tra coloro che più di tutti sono privi di garanzie. Ecco perché Elena Bonetti ha lavoro in modo determinante affinché ci sia un intervento immediato, già nel primo provvedimento utile, disponendo misure di sostegno che siano anche retroattive". (Ren)