Napoli: assessore Clemente visita negozio derubato in Via Toledo

- Questa mattina l'assessore di Napoli Alessandra Clemente si è recata presso il negozio Vinciguerra in via Toledo colpito, per la seconda volta, da un furto messo in atto attraverso il danneggiamento della vetrina. Tali furti stanno interessando, nell'ultimo periodo, gli esercizi commerciali della via dello shopping cittadino. "Si tratta di un'attività criminale - dichiara l'assessore Clemente - ancor più odiosa ora che i negozi della città sono messi già a dura prova dalle chiusure e dalla riduzione del transito pedonale provocati dalla pandemia in atto. Siamo vicini ai commercianti coinvolti e siamo impegnati ad intensificare i controlli e la videosorveglianza in sinergia con la Prefettura di Napoli. Chiederemo, inoltre, al Prefetto, di potenziare le misure più idonee a scongiurare la reiterazione del fenomeno nel prossimo Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ringraziando le forze dell'ordine che sono già intervenute con tempestività e dedizione". (Ren)