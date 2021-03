Rifiuti: sequestrato nel porto di Salerno container diretto in Burkina Faso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Salerno in collaborazione con l'ufficio Antifrode e Controlli della direzione territoriale Campania e Calabria, hanno sequestrato rifiuti in partenza dal porto di Salerno e destinati in Burkina Faso. I rifiuti sono stati rinvenuti in un container sottoposto a verifica, che presentava un carico di merce stivato alla rinfusa, in quantità superiore alla merce indicata nelle dichiarazioni doganali, oltre ad altra merce non dichiarata. Durante le fasi del controllo è stata trovata anche un'autovettura all'interno della quale erano stati occultati tv color non dichiarati. Inoltre, nel corso delle operazioni di controllo, sono stati individuati pneumatici di autocarro in uno stato di usura avanzato, indumenti usati, sfusi e non igienizzati, frigoriferi, biciclette, parti di autoveicoli, batterie e pezzi di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo, quali ammortizzatori e semiassi di autocarro. Per violazione alle norme in materia ambientale, si e' proceduto al sequestro penale del contenitore.(Ren)