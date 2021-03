Napoli: Galiero, estensione canone di concessione a operatori commerciali in sede propria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si pone soluzione ad una sperequazione tra operatori che svolgono la medesima attività e che operano nello stesso regime amministrativo, quello previsto dal Dlgs 114/98 – continua l'assessore Galiero - Grazie a questa delibera, se il Consiglio Comunale approverà, infatti, per gli operatori 'in sede propria' ci sarà (sotto forma di esonero o di credito di imposta se hanno già pagato) un risparmio medio che, a seconda dei mercati, va dal 55 al 63 per cento per il 2020 rispetto all'anno solare 2019 (prepandemia) e dal 90 al 100 per cento per i primi 3 mesi del 2021 rispetto agli stessi 3 mesi del 2019. Eppure non ci sarà alcun onere per il Comune, perché grazie all'immenso lavoro tecnico e di concertazione dei dirigenti della Ragioneria Generale, dell'Area Entrate, del Servizio Programmazione Mercatale e del mio Assessorato, che ringrazio, la somma necessaria a coprire le riduzioni andrà a valere sul fondo nazionale di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020 (cosiddetto Decreto Rilancio)." (Ren)