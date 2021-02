Covid: De Luca, Campania ha subito vergognose sperequazioni su vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avremmo dovuto distribuire equamente i vaccini, sperequazioni vergognose a danno in modo particolare della Regione Campania. La Regione ha presentato un piano del fabbisogno corretto rispetto alla prima fase, gli altri no. La Campania ha ricevuto a oggi 64mila dosi in meno rispetto al Lazio che ha la stessa popolazione, 26mila in meno rispetto all’Emilia che ha 1,3 mln in meno". Lo ha affermato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)