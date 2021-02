Covid: De Luca, fiammata di contagi in Campania frutto di rilassamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo di fronte a ripresa del contagio, in Campania da giorni più di 2mila contagi al giorno. Era prevedibile frutto di rilassamento. Bisogna prima arrivare a sbattere la testa contro i problemi. In Italia abbiamo seguito la logica del mezzo e mezzo, apri e chiudi. Penso che non sia la logica migliore. Penso che sia meglio una chiusura totale più lunga e avere l’obiettivo di tutto e per sempre". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)