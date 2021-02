Covid: De Luca, in due settimane rischiamo saturazione posti letto in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per concludere sulla parte sanitaria, oltre al problema dei vaccini, per un verso stiamo cercando di reggere sulle terapie intensive e degenze ordinarie. Se abbiamo 2mila positivi al giorno noi rischiamo in due settimane la saturazione dei posti letto oggi disponibili. Come si affronta? Non possiamo avere i malati per terra è evidente che se non viene frenata l’onda del contagio devi chiudere i reparti ordinari. Noi vogliamo evitarlo". Lo ha affermato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)