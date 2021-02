© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Campania bella battaglia per la decontribuzione per le imprese del Sud, fino a qualche giorno fa se n’erano dimenticati. I vari ministeri aspettavano i pareri dell’Europa. Questi problemi è stato risolto". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)