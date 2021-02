© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pubblicato bando per selezionare società di progettazione, ci stiamo preparando in Campania per definire progetti esecutivi per grandi opere. Stiamo cercando di fare il massimo possibile per tentare di scavalcare la palude burocratico". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)