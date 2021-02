Covid: De Luca, avremo settimane difficili in Campania ma non ci fermeremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su alcuni aspetti è meglio stendere un velo pietoso ma ci sono cose che ci obbligano al silenzio. Avremo settimane un po’ difficili davanti a noi, dobbiamo bloccare questa crescita che registriamo da giorni di contagio. Non si può reggere una situazione nella quale vi sono più di 2mila positivi al giorno. In queste condizioni non è tollerabile nessuna lamentazione e nessuna superficialità. Ormai ci siamo, dovremo prendere decisioni importanti ma necessarie. Noi non ci fermeremo, non ci assumeremo la responsabilità di far crescere il contagio tra i ragazzi di dieci anni. vi prego di aiutarci in questa battaglia con senso di responsabilità, vi chiedo comprensione ma dobbiamo essere uomini e fare fino in fondo il nostro dovere per i nostri figli e i nostri anziani". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)