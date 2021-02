Carceri: Cirielli (Fd'I), solidarietà ad agente intossicato dopo incendio in carcere ad Avellino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cirielli ha continuato: "Così com'è rimasto sempre indifferente rispetto alle quotidiane aggressioni subite dai poliziotti penitenziari, troppo spesso calunniati e criminalizzati dall'introduzione di un sedicente reato di tortura. E' necessario, quindi, un radicale cambio di passo". Dunque il deputato di Fratelli d'Italia ha aggiunto: "Per questo presenterò un'interrogazione parlamentare al premier Mario Draghi e al ministro della giustizia Marta Cartabia per sapere quali provvedimenti urgenti il nuovo Governo intende adottare per rafforzare la legalità e la sicurezza nelle carceri italiane, garantendo innanzitutto la sicurezza dei poliziotti penitenziari, punendo i detenuti violenti e facendo scontare la detenzione agli stranieri nei loro Paesi". (Ren)