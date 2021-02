Piemonte: popolazioni alluvionate il 2-3 ottobre, dalla Regione arrivano 7,5 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte interviene a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione del 2-3 ottobre 2020, che ha devastato vaste zone del territorio. Lo fa stanziando 7,5 milioni di euro, come primo contributo anche per i privati che hanno subito danni. “In questo modo - dichiarano il presidente Alberto Cirio, che è anche commissario delegato dal Dipartimento della Protezione civile per la ricostruzione, e l’assessore alle Opere pubbliche Marco Gabusi - potremo aiutare i cittadini a sostenere le spese necessarie per riparare i danni subiti dall’abitazione principale e dalle relative pertinenze”. Presidente e assessore evidenziano anche che “la Regione sta facendo come promesso la sua parte con questo segnale di attenzione verso chi è stato colpito dalla furia dei fiumi, ma è fondamentale che anche Roma faccia la sua parte, erogando le risorse previste dallo stato di emergenza. Chiediamo al nuovo Governo di intervenire con celerità”. (segue) (Rpi)