Campania: Zinzi (Lega), da De Luca ci saremmo aspettati soluzioni e non chiusure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal presidente De Luca ci saremmo aspettati soluzioni e non solo chiusure. Al governo regionale il compito di proporre strategie a tutela delle nostre imprese e delle nostre famiglie. Sulle scuole era evidente che le risposte non potevano essere solo i banchi a rotelle e la DAD: avevamo proposto e chiesto al governo precedente misure adeguate come la vaccinazione di tutto il personale scolastico, i termoscanner, gli impianti per l'areazione, lo sblocco delle graduatorie per potenziare il corpo docente. Nulla è stato fatto, così come inerte è stata la Regione. Oggi De Luca chiude le scuole, ma nulla dice ad esempio sulla vaccinazione degli insegnanti fuori sede, per i quali pure abbiamo proposto una soluzione. È lontano lo sceriffo che si assumeva le responsabilità. Finita la campagna elettorale si torna al rimpiattino con il governo". Così il capogruppo Lega in Regione Campania, Gianpiero Zinzi. (Ren)