© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avremmo dovuto fare due cose nei mesi scorsi ed è responsabilità di governo precedente e commissario. La prima cosa è produzione italiana di vaccini, ci vogliono mesi. Avessimo ragionato da primavera a questo obiettivo avremo aziende in Italia in grado di produrli ma abbiamo pensato a banchi a rotelle, primule e scemenze". Lo ha affermato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)