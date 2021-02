Covid: De Luca, scandaloso che Arcuri non risponda a Corte dei Conti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E cosa scandalosa: nel decreto nomina del commissario è scritto che non risponde alla Corte dei Conti di quello che fa. Tutti gli amministratori italiani sì e lui no. Cose vergognose. Ed è bizzarro che ci sono forze politiche che hanno fatto crociata rispetto a obiettivo idiota della prescrizione e poi tollerano una violazione di legalità come questa". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)