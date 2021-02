Covid: De Luca, Campania tratterà vaccini all'estero ma senza mediatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per ultra 80enni sono 307mila, i prenotati sono 200mila. Sono ancora in attesa disabili, diabetici e malati cronici. Conosciamo queste situazioni ma non ci sono i vaccini. Lavoriamo per approvvigionarci di vaccini anche all’estero. Forse novità la prossima settimana. Ovviamente stiamo cercando vaccini ma avendo chiari due presupposti: la Campania non userà mediatori, noi parliamo ad aziende e agli Stati e in ogni caso i vaccini somministrati saranno vaccini approvati da autorità di controllo Ema e Aifa". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)