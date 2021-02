© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi siamo obbligati a prendere misure drastiche. Da lunedì chiudiamo tutte le scuole, abbiamo registrato in queste ore a Napoli la presenza di variante inglese, non credo che dobbiamo aspettare un’epidemia diffusa di covid anche tra i ragazzi con buona pace di comitati pronti a fare ricorsi a tribunali amministrativi". Lo ha affermato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)