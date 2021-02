Covid: Cirio, da lunedì Piemonte in zona arancione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Speranza mi ha appena comunicato che in base ai dati del Report settimanale, validato oggi dal CTS e dal Ministero della Salute, il Piemonte da lunedì 1 marzo passerà in zona arancione". Lo scrive sui social il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. "L’Rt è cresciuto e si attesta sopra l’1 e la pressione ospedaliera sta aumentando - aggiunge il governatore - . Ci viene chiesto purtroppo un nuovo sforzo e so che è un sacrificio grande. Al nuovo Governo abbiamo sollecitato che i ristori per le attività costrette a fermarsi siano immediati. È fondamentale". (Rpi)