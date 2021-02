Covid: De Luca, previsioni Pil italiano fotografano Paese in lento declino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le notizie che arrivano oggi da osservatori internazionali sono preoccupanti per l’Italia. Le previsioni di crescita sono state ridotte al 3-4 percento. L’Italia all afine del 2021 sarà sotto il livello pre-19 mentre Francia e Germania avranno uno in più del Pil di quell’anno. Cioé continua il lento declino del nostro Paese. Ciò dovrebbe motivarci a sforzo gigantesco su investimenti produttivi". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)