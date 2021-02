Sud: De Luca, la Germania ha dimostrato che si possono recuperare divari territoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A qualche amico del Centro Nord ricorderò che la Germania ha avuto il coraggio e la forza ideale e politica, dopo il crollo del Muro, di prendere l’est ex Comunista – che era il “sud” tedesco – e in venti anni ha portato quel pezzo di Germania allo stesso livello del resto del Paese. una grande operazione di valore storico per quel Paese e quell’Europa. In Italia, se parliamo di Sud, pare che facciamo la questua. Devono vergognarsi quelli che in altre parti d’Italia fanno finta di non capire e sono al di sotto del punto di vista ideale e nazionale rispetto alla classe dirigente della Germania. Lo dico a quelli che usano “patrioti” e “patriottico”, li aspettiamo alla verifica dei fatti". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)