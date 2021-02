Governo: De Luca, sul Sud Draghi non ha ancora detto niente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul Sud il nuovo governo non ha ancora detto nulla. A Draghi abbiamo rinnovato la richiesta di incontro delle Regioni meridionali, nessuno ci ha ancora detto quante risorse destinate al Sud nell’ambito del Recovery Plan. Ci auguriamo di avere qualche notizia. E positiva, cioé che arrivino risorse per mettere mano al divario insostenibile". Lo ha affermato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)