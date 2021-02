Covid: 594 nuovi casi in Abruzzo, tasso positività al 6,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono complessivamente 53.535 i casi di positività al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 594 nuovi casi (di età compresa tra 7 mesi e 102 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 101, di cui otto in provincia dell'Aquila, 41 in provincia di Pescara, 33 in provincia di Chieti e 19 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra dieci nuovi casi e sale a 1.689 (di età compresa tra 56 e 96 anni, tre in provincia di Chieti, quattro in provincia di Teramo, due in provincia dell'Aquila e uno residente fuori Regione). Del totale odierno, un caso è riferito a un decesso avvenuto nei giorni e comunicato solo oggi dalla Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 39.125 dimessi/guariti (+487 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 12.731 (+97 rispetto a ieri). (segue) (Gru)