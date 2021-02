Cultura: Franceschini, a Pompei una nuova importante scoperta di grande valore scientifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pompei continua a stupire con le sue scoperte e sarà così ancora per molti anni con venti ettari ancora da scavare. Ma soprattutto dimostra che si può fare valorizzazione, si possono attrarre turisti da tutto il mondo e contemporaneamente si può fare ricerca, formazione e studi, e un giovane direttore come Zuchtriegel valorizzerà questo impegno". Lo sottolinea il ministro della Cultura Dario Franceschini, commentando la scoperta di un carro da parata negli scavi di Civita Giuliana, a nord di Pompei, annunciata oggi dal Parco Archeologico di Pompei e dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata. "Si tratta di una scoperta di grande valore scientifico. Un plauso e un ringraziamento al Parco Archeologico di Pompei, alla Procura di Torre Annunziata e ai Carabinieri del nucleo Tutela Patrimonio Culturale per la collaborazione che ha scongiurato che reperti così straordinari fossero trafugati e illecitamente immessi sul mercato", continua Franceschini. Lo straordinario reperto è emerso quasi integro dallo scavo della villa suburbana in località Civita Giuliana, oltre le mura della città antica, nell'ambito dell'attività congiunta, avviata nel 2017, per il contrasto agli scavi clandestini. (segue) (Com)