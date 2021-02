Agroalimentare: Intesa Sanpaolo e Consorzio Oltrepò Pavese insieme per rilanciare settore vitivinicolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo si propone inoltre di sostenere il Consorzio ed i consorziati nella ripresa del business attraverso la possibilità di organizzare seminari, workshop e tavoli di lavoro su temi come le coperture assicurative, Welfare, leasing, noleggio e sistemi di pagamento attivando anche la consulenza delle società del gruppo Intesa Sanpaolo. Con questa convenzione rispondiamo puntuali ad una richiesta di aggiornamento, di innovazione e di sviluppo - ha detto Gilda Fugazza, presidente del Consorzio tutela vini Oltrepò pavese - partecipando ad un progetto che si è mosso su scala nazionale e che parte dal decreto “Cura Italia”. Ci piace aver firmato questo accordo in particolare perché risponde ai nostri principi attivi, condivisi da un Cda che in questi mesi si è impegnato fortemente per portare avanti attività e temi legati alla qualità, alla sostenibilità, alla digitalizzazione. Un accordo importante soprattutto in un momento in cui le aziende hanno necessità di poter continuare ad investire. Siamo orgogliosi di essere, dopo Denominazioni importanti come quella del Barolo, una delle prime realtà vitivinicole italiane ad impegnarsi in questo senso, considerando che il progetto riguarda tutto il settore ed in particolare qualcosa come circa 400 Doc e Docg che potranno collaborare con gruppi bancari importanti come Intensa Sanpaolo". Tito Nocentini, direttore regionale Lombardia Intesa Sanpaolo, ha sottolineato che “l’impegno per il mondo dell’agricoltura è nel nostro dna e ha motivato anche la scelta di istituire qui un nuovo centro di eccellenza. L’accordo di collaborazione con il Consorzio tutela vini Oltrepò pavese va proprio in questa direzione di sostegno a uno dei settori agricoli strategici e particolarmente produttivi nel pavese. Abbiamo costruito soluzioni su misura per le specifiche esigenze dei consorziati rivolti alla crescita, innovazione, export e gestione del magazzino. Il vino che si affina in cantina diventa un attivo nel bilancio dell’azienda: un’idea semplice, ma che richiede una Banca che voglia assumersi il rischio, un partner affidabile come il Consorzio e il coraggio dei nostri produttori che comprendono come l’unica via praticabile sia continuare ad investire in digitalizzazione, nuovi strumenti di lavoro, formazione e comunicazione.” (Com)