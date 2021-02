© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rimane grave sono i tempi di decisioni delle autorità di controllo, Ema in Europa e l’Aifa in Italia. Se le questioni sono brucianti si deve lavorare anche di notte per gli accreditamenti. Mi auguro che governo dia un’accelerata straordinaria anche su tempi di verifica attendibilità dei vaccini". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)