Governo: De Luca, spero meno competenze per qualche soggetto istituzionale

- "L’economia, il governo sarà impegnato ad affrontare l’emergenza della cassa integrazione, crisi aziendali e licenziamenti. Ci saranno proroghe, mi auguro novità anche per le crisi aziendali. E mi auguro che non ci siano soggetti istituzionali che dovrebbero essere impegnati nelle crisi aziendali, come l’Ilva, che vengono impegnati in banchi a rotelle e via dicende. Per qualche soggetto è meglio competenze più limitate". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)