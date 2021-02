Campania: De Luca, al lavoro per società unica regionale dei trasporti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proseguono i nostri investimenti, nei trasporti esercizio due treni nuovi sulle linee flegree. Tra un anno saranno 31 nuovi treni in circolazione. Avviata costituzione società regionale del trasporto, sta lavorando l’Eav. L’obiettivo è molto ambizioso: unica società regionale per trasporto pubblico, passeremo poi a parlare dei problemi di Napoli dopo le elezioni comunali". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)