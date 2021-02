Campania: De Luca, valutiamo riavvio piano per il lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo valutando in queste ore la possibilità di riavviare il piano per il lavoro nella Regione Campania. Abbiamo fatto un primo concorsone per 3mila giovani che stanno lavorando presso i comuni. Entro maggio saranno stabilizzati. Stiamo cercando di valutare scorrimento graduatoria o fare nuovo bando per i comuni rivolto ai giovani sulla base delle esigenze delle piante organiche senza clientele". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)