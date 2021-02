Covid: De Luca, in Italia classe dirigente che non sa suscitare entusiasmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rimaniamo impegnati su versante sanitario e Covid, lavoriamo sul tema del lavoro da tutelare o da creare per i nostri giovani. Difficoltà a creare e suscitare entusiasmi collettivi, a trasmettere senso di speranza all’Italia. Ma abbiamo una classe dirigente che è quella che è, dobbiamo accontentarci. E dobbiamo soprattutto capire che proprio perché siamo in un Paese difficile e in un contesto difficile occorre senso di responsabilità come singole persone. diceva Stuart Mill che la qualità di uno Stato è la qualità degli individui che lo compongono". Lo ha affermato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)