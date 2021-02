Cultura: Franceschini, a Pompei una nuova importante scoperta di grande valore scientifico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il grande carro cerimoniale a quattro ruote è stato rinvenuto nel porticato antistante alla stalla, dove nel 2018 erano emersi i resti di tre cavalli. Il reperto preserva i suoi elementi in ferro, le bellissime decorazioni in bronzo e stagno, i resti lignei mineralizzati, le impronte degli elementi organici. Si tratta di un ritrovamento unico, che non ha precedenti in Italia, in ottimo stato di conservazione. "È una scoperta straordinaria per l'avanzamento della conoscenza del mondo antico", dichiara Massimo Osanna, direttore uscente del Parco archeologico. "A Pompei sono stati ritrovati in passato veicoli per il trasporto, come quello della casa del Menandro, o i due carri rinvenuti a Villa Arianna, ma niente di simile al carro di Civita Giuliana. Si tratta infatti di un carro cerimoniale, probabilmente il Pilentum noto dalle fonti, utilizzato non per gli usi quotidiani o i trasporti agricoli, ma per accompagnare momenti festivi della comunità, parate e processioni". "Costante è stata in questi anni l'attenzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata alla tutela dell'immenso patrimonio archeologico presente nel territorio di competenza", osserva il procuratore capo di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso. "Il contrasto alla spoliazione dei siti archeologici, all'interno e fuori l'area urbana dell'antica Pompei, è sicuramente uno degli obiettivi prioritari dell'azione dell'Ufficio". (Com)