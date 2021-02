Covid: Decaro (Anci) su campagna vaccinazione, comuni possono partecipare con la logistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci avviamo verso una campagna di vaccinazione di massa, la pressione dei cittadini sarà giustamente enorme. Noi chiediamo al governo di poter partecipare mettendo a disposizione delle aziende sanitarie le nostre strutture. Le stiamo attrezzando anche a spese nostre, non so se ci saranno rimborsate, ma abbiamo il diritto-dovere di interessarci della salute dei nostri cittadini". Lo ha detto a "L'Ospite", su Sky TGg24, il presidente dell'Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro. "Stiamo attrezzando dei poliambulatori – ha detto - nei palazzetti dello sport, lo stiamo facendo per i nostri dipendenti: il personale delle scuole, la polizia locale, chi si occupa di servizi essenziali".(Rin)